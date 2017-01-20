На оккупированной территории Донбасса около 150 тыс. человек работают на украинских предприятиях и получают зарплаты в гривне

На крупнейших производствах в оккупированном Донбассе работают более 73 тыс. человек. За 2015 и первый квартал 2016 года они заплатили налогов в бюджет Украины 5 783,11 млн гривен.

Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в интервью российскому изданию "Газета.ру", пишет "РБК-Украина".

Он также назвал представителей крупного украинского бизнеса, работающего в ОРДЛО.

"Там (находятся, - ред.) 20 крупных производств: Корпорации "Индустриальный союз Донбасса" - 3, ДТЭК - 8 и 9 заводов "Метинвеста".

На крупнейших производствах работают более 73 тыс. человек, последних цифр под рукой нет, но вот за 2015 и первый квартал 2016 года они заплатили налогов в бюджет 5 783,11 млн гривен", - добавил Черныш.

По его словам, помимо "монстров" промышленности, в "ДНР/ЛНР" много других предприятий, перерегистрированных на подконтрольной территории, а также предприятий украинского государственного бизнеса.

""Укрзализныця", "Укрэнерго", "Вода Донбасса" - это все государственные и коммунальные предприятия. У нас есть только косвенные цифры, завязанные на данные украинских банков. Они сырые, банковская тайна не все дает возможность фиксировать. Но до 150 тыс. человек получают зарплаты в гривне", - добавил Черныш.