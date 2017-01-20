Недвижимость в Киеве, валюта и боевой самолет - бывший доброволец АТО из Беларуси за короткий срок заработал в Украине

20.01.2017 22:40

Бывший доброволец в АТО Сергей Коротких с позывным "Малюта" в 2015 году стал владельцем недвижимости в Киеве, учебно-боевого самолета, а общее его состояние оценивается около 1 млн долларов, пишет сайт novosti.dn.ua.

Короткий в прошлом - гражданин Беларуси - приехавший в Украину во время Евромайдана и отправившийся на Донбасс воевать в составе батальона "Азов".



В 2014 году он получил паспорт гражданина Украины из рук президента Петра Порошенко. Сейчас Коротких занимает должность на государственной службе - возглавляет отдел полиции охраны объектов стратегического значения.



Согласно электронной декларации, в 2015 году он стал владельцем 50% квартиры площадью 74,4 квадратных метра в селе Чайки под Киевом стоимостью 444 337 грн и 100% квартиры в Киеве площадью 69 квадратных метра стоимостью 1,5 млн грн. Также он владеет часами стоимостью 140 тыс. грн и элитной ручкой Montegrappa за 120 тыс. грн.



Помимо этого, в 2015 году Коротких приобрел самолет марки Л-39 - модель "Альбатрос" (ремкомплект) 1982 года выпуска за 33700 грн.



При заработной плате в размере 78 тыс. грн начальник отдела полиции охраны задекларировал 500 тыс. грн, 223 тыс. долларов, 135 тыс. евро наличных средств и 565 тыс. евро, одолженных третьим лицам.



С 1992 по 1994 годы Коротких проходил службу в белорусской армии в должности специалиста технических средств разведки. После службы поступил на учебу в школу КГБ, откуда его выгнали после избиения участников оппозиционного марша "Чернобыльский шлях" в 1996 году.



В родной Беларуси с 2004 года Короткий возглавлял "Национал-социалистическое общество", которое "прославилось" жестокими избиениями иностранцев и журналистов. Также его называли главой белорусских и российских неонацистов, пишет belsat.eu.



По информации телеканала, Коротких подозревался в осуществлении взрыва на Манежной площади в Москве в 2007 году, однако не был задержан или допрошен. Вместе с российским неонацистом "Тесаком" в 2013 году они якобы устроили драку с фанатами ФК "Партизан".



Отмечается, что Коротких неоднократно избегал наказания, что белорусские левые объясняют его связями с местными силовиками, чем он якобы открыто хвалился.



Как пишет belsat, "Малюта" был одним из последних, кто встречался с Павлом Шереметом перед его убийством.