Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"

20.01.2017 08:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"

Журналист и публицист Российской Федерации Александр Невзоров прокомментировал заявление Захарченко об отказе об объединении псевдореспублик, передает "УСН-1492.news".

Так, Невзоров считает, что Захарченко не захотел объединяться, потому что так удобнее грабить регионы Донбасса.

Также он отметил, что СМИ России активно продолжают выставлять Захарченко "дежурным идиотом". Все заявления Захарченко о захвате Лондона, Вашингтона, Киева, которые транслируются в новостях, придают главарю "ДНР" "уникальную идиотичность". 

Последнее заявление Захарченко об отказе объединяться для Невзорова не удивление.

Он считает, что причин не объединяться у псевдореспублик нет, просто для Захарченко так удобнее - грабить Донбасс через два канала. 

Отметим, что Захарченко отказался объединять "ДНР" с "ЛНР". Он заявил, что любые изменения в территориях "республик" - нарушение минских соглашений. 

 


Фото: https://ru.1492news.com/

Теги: Донбасс, идеал, Россия, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх