Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"

20.01.2017 08:03

Журналист и публицист Российской Федерации Александр Невзоров прокомментировал заявление Захарченко об отказе об объединении псевдореспублик, передает "УСН-1492.news".

Так, Невзоров считает, что Захарченко не захотел объединяться, потому что так удобнее грабить регионы Донбасса.

Также он отметил, что СМИ России активно продолжают выставлять Захарченко "дежурным идиотом". Все заявления Захарченко о захвате Лондона, Вашингтона, Киева, которые транслируются в новостях, придают главарю "ДНР" "уникальную идиотичность".

Последнее заявление Захарченко об отказе объединяться для Невзорова не удивление.

Он считает, что причин не объединяться у псевдореспублик нет, просто для Захарченко так удобнее - грабить Донбасс через два канала.

Отметим, что Захарченко отказался объединять "ДНР" с "ЛНР". Он заявил, что любые изменения в территориях "республик" - нарушение минских соглашений.