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Ночью оккупанты атаковали украинских военных в Авдеевской промзоне (ВИДЕО)

20.01.2017 06:57
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Ночью оккупанты атаковали украинских военных в Авдеевской промзоне (ВИДЕО)

19 января под Авдеевкой на оккупированном Донбассе шли ожесточенные бои, боевики обстреливали позиции украинских военных. Об этом говорится в сюжете 5 канала, опубликованном на YouTube.

Активные обстрелы боевики начали вести  с обеда. Сначала они обстреливали из гранатометов, но постепенно  калибр оружия наращивался.

Ответным огнем украинские военные отвечали диверсионным группам боевиков, которые под прикрытием огня подкрадываются к позициям сил АТО.

Украинские военные рассказали, что у боевиков в начале года произошла ротация, и теперь на позициях находится террористический батальон "Спарта".


Фото: patrioty.org.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, бой, боевики, обстрелы
 
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