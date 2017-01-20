Ночью оккупанты атаковали украинских военных в Авдеевской промзоне (ВИДЕО)

20.01.2017 06:57

19 января под Авдеевкой на оккупированном Донбассе шли ожесточенные бои, боевики обстреливали позиции украинских военных. Об этом говорится в сюжете 5 канала, опубликованном на YouTube.

Активные обстрелы боевики начали вести с обеда. Сначала они обстреливали из гранатометов, но постепенно калибр оружия наращивался.

Ответным огнем украинские военные отвечали диверсионным группам боевиков, которые под прикрытием огня подкрадываются к позициям сил АТО.

Украинские военные рассказали, что у боевиков в начале года произошла ротация, и теперь на позициях находится террористический батальон "Спарта".