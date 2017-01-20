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Ночью оккупанты атаковали украинских военных в Авдеевской промзоне (ВИДЕО)
20.01.2017 06:57
19 января под Авдеевкой на оккупированном Донбассе шли ожесточенные бои, боевики обстреливали позиции украинских военных. Об этом говорится в сюжете 5 канала, опубликованном на YouTube.
Активные обстрелы боевики начали вести с обеда. Сначала они обстреливали из гранатометов, но постепенно калибр оружия наращивался.
Ответным огнем украинские военные отвечали диверсионным группам боевиков, которые под прикрытием огня подкрадываются к позициям сил АТО.
Украинские военные рассказали, что у боевиков в начале года произошла ротация, и теперь на позициях находится террористический батальон "Спарта".
Фото: patrioty.org.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, бой, боевики, обстрелы
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