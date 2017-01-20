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Архив - Донецкая область

ОБСЕ заявила об обострении ситуации на донбасском фронте

20.01.2017 11:24
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ОБСЕ заявила об обострении ситуации на донбасском фронте

В ОБСЕ заявили, что после относительного затишья на Новый год и Рождество, ситуация в зоне боевых действий на Донбассе снова обострилась.

Об этом говорится  в совместном заявлении представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартина Сайдика и председателя СММ Эртугрула Апакана, опубликованном 19 января, сообщил сайт "Радио Свобода".

"После относительного затишья в новогодний и рождественский период, те, кто предпочитает угрозы и применение силы, снова подрывают безопасность жителей Донетчины и Луганщины", - отмечается в заявлении.

По словам Апакана, ситуация на Донбассе ухудшается, стороны конфликта нарушают перемирие, от чего страдают гражданские по обе стороны линии разграничения.

Сайдик в свою очередь заявил, что Трехсторонняя контактная группа будет продолжать намеченную линию, несмотря на отсутствие политической воли сторон.

Согласно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы, с 00:00 часов 24 декабря 2016 года на Донбассе должен был действовать режим прекращения огня с целью удержания сторон конфликта от обстрелов на период новогодних и рождественских праздников. Однако он неоднократно нарушался. Стороны конфликта в обстрелах обвиняют друг друга.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донбасс, война, обострение, ОБСЕ, ситком
 
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