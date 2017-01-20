Оккупанты вели огонь на всех направлениях донбасского фронта

20.01.2017 07:21

В Донбассе зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook. Обстрелы продолжаются на всех направлениях.

На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливают Гнутово, Водяное и Широкино. Из того же вооружения зафиксирован огонь на донецком направлении по Авдеевке, Луганском и Зайцево.

На луганском направлении гибридная армия РФ применяла 120-мм минометы и обстреливала Крымское, а по Новозвановке вела огонь из гранатометов.

Потерь среди военных нет.