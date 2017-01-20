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Архив - Донецкая область

Оккупанты вели огонь на всех направлениях донбасского фронта

20.01.2017 07:21
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Оккупанты вели огонь на всех направлениях донбасского фронта

В Донбассе зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook. Обстрелы продолжаются на всех направлениях.  

На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливают Гнутово, Водяное и Широкино. Из того же вооружения зафиксирован огонь на донецком направлении по Авдеевке, Луганском и Зайцево. 

На луганском направлении гибридная армия РФ применяла 120-мм минометы и обстреливала Крымское, а по Новозвановке вела огонь из гранатометов.  

Потерь среди военных нет. 


Фото: news.liga.net/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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