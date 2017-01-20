Оккупированные районы Донбасса стремительно вымирают (ИНФОГРАФИЯ)

20.01.2017 15:33

Подконтрольные группировкам "ЛНР и ДНР" районы Луганской и Донецкой областей стремительно теряют население. Такой вывод позволяет сделать официальная статистика, опубликованная администрацией сепаратистов. С тех пор, как Украина утратила контроль на этими территориями, смертность на них выросла, рождаемость упала, а темпы убыли населения выросли в два раза, пишет "Четвертая власть".

Информация о естественном приросте (убыли) населения в городах ОРДЛО публикуется на сайтах так называемого "главного управления статистики" ЛНР и ДНР. Чтобы понять, как изменилась жизнь неподконтрольных Украине районов Донбасса за период их пребывания под властью незаконных вооруженных формирований, достаточно сопоставить эти показатели с аналогичными показателями довоенного периода.

На сайте "главного управления статистики" ЛНР мы можем ознакомиться с данными о естественном движении населения по отдельным районам и горсоветам, которые в настоящее время контролируются группировкой Плотницкого.

Аналогичные данные по горсоветам и районам, подконтрольным боевикам Захарченко, мы возьмем с сайта "главного управления статистики" ДНР. Полных данных за 2016 год как по ДНР так и по ЛНР в открытом доступе пока нет, поэтому рассмотрим статистику за январь-ноябрь 2016 года, которая уже опубликована.

Как видно из опубликованных данных, ни в одной из административно-территориальных единиц ОРДЛО не было зафиксировано не только прироста численности населения, но даже нулевого показателя. Всюду только убыль.

Более того, статистика по ДНР позволяет также сопоставить демографические показатели 2015 и 2016 годов. И здесь цифры говорят о том, что ситуация только ухудшается.

Вопреки пропаганде боевиков о том, что экономика ДНР восстанавливается и уровень жизни на подконтрольной Захарченко территории растет, демография свидетельствует об обратном.

В январе-ноябре 2016 года в ДНР умерло на 5 тыс. человек больше, чем в аналогичном отрезке прошлого года. Рождаемость при этом выросла, но лишь на 2,4 тыс человек. Таким образом выросла и естественная убыль населения. В 2015, когда на фронте еще велись активные боевые действия, население "республики" сократилось на 18,1 тыс человек, в относительно спокойном 2016 году сокращение произошло уже на 20,8 тыс.

Данные показывают, что смертность в городах Донбасса, захваченных сепаратистами, в 2-3 раза превышает рождаемость. Аналогичную картину в регионе можно было наблюдать в 1990-х годах, когда вся страна переживала сильнейший экономический кризис. Для понимания масштабов беды, можно сравнить темпы убыли населения в сегодняшнем Торезе (глубокий тыл) с теми, которые были зафиксированы в этом городе в 1999 году, когда в самом разгаре была реструктуризация шахт, и люди могли сидеть без зарплат целый год.

Как и 17 лет назад, сегодня в Торезе умирает в три раза больше людей, чем рождается.

Теперь сравним эту неприглядную картину с тем, что происходило в Донбассе в 2012 году, когда Донецк принимал матчи Евро-2012 и был весь увешан желто-голубыми знаменами Украины. Тогда никто и представить не мог, что через два года в регионе начнутся боевые действия, а за украинские флаги станут убивать.

Для чистоты эксперимента мы также возьмем данные за период январь-ноябрь 2012 года, которые доступны на сайте главного управления статистики Донецкой области

Поскольку границы ОРДЛО не совпадают с границами Донецкой области, то сравнивать показатели имеет смысл только по отдельным районам и городам, которые теперь полностью находятся под контролем сепаратистов.

Если за 11 месяцев 2012 года во всей Донецкой области убыль населения составила 24,8 тыс человек, то за аналогичный период 2016 года только на территории ДНР убыль составила 20,8 тыс.

Темпы вымирания населения в городах, подконтрольных бевикам Захарченко, также впечатляют. Практически повсюду рождаемость снизилась примерно в 2 раза, в то время как смертность осталась на прежнем уровне либо незначительно сократилась.

Хожу всего пришлось Горловке. В 2016 году там за 11 месяцев умерло в 4 раза больше людей, чем появилось на свет! И это при том, что смертность сократилась по сравнению с январем-ноябрем 2012 года на 730 человек! Выходит, что во время войны в Горловке умирает меньше людей, чем умирало в мирное время. Такую картину мы можем наблюдать из-за значительного оттока населения из города. Ведь статистика убыли и прироста населения не учитывает миграцию.

Насколько можно доверять опубликованной боевиками статистике? Отражает ли она реальную картину, или приукрашивает ее? Однозначный ответ на этот вопрос дать сложно. В то же время, никаких других данных из ОРДЛО у нас нет. Следовательно, придется оперировать только тем, что дает официоз.

Как видим, даже он рисует нам весьма мрачную картину происходящего. После "освобождения" от украинской власти в Донбассе началась демографиеская катастрофа. Ее результатом стало стремительное сокращение населения как в следствие вымирания, так и в следствие миграционного оттока. До сих пор мы не можем сказать точно, сколько людей осталось в ОРДЛО, а сколько выехало в Россию и Украину на постоянное место жительства. Но совершенно точно можно судить, что те, кто остался, вымирают пугающими темпами.

Безденежье, безработица, невозможность получить нормальную медицинскую помощь, постоянный стресс - все это ведет к возрастающему сокращению численности населения. И выхода из сложившейся ситуации в ближайшее время не видно. Ведь неопределенный статус территории ОРДЛО не дает надежды на скорое улучшение экономической и социальной ситуации в регионе.