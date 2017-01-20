Полиция из наркоманов, таксисты в управлении и во главе -торговец окорочками - в "ДНР" растет недовольство "властью"

20.01.2017 09:24

Сторонники "ДНР" разочарованы структурой "власти" "республики". Об этом они пишут в социальных сетях, передает "ДонПресс".

Один из недавних поклонников "республики" заявил, что в ней все разрушается. "Экономика рушится к ... (если бы не Россия, то вообще писец был бы и старики поголовно поумирали бы с голодухи). Зато местные пропагандоны на все стороны трубят как у нас все зашибись", — характеризует он состояние "ДНР".

По словам сторонника боевиков, в проблемах виновата "власть". "Если все наркоманы пошли в полицаи, если вчерашние торговцы спайсом и таксисты влезли на управляющие должности, а торговец курятиной возглавляет то, о чем имеет довольно скудное представление, то, как говорят „небратья“, маємо шо маємо", — написал автор.

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