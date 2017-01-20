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Полиция задержала жителя Дружковки, который застрелил знакомого и забаррикадировался в доме
Житель Дружковки, который застрелил своего знакомого и забаррикадировался в доме, задержан после переговоров, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Сообщение о происшествии поступило в Дружковское отделение полиции в 1.15. О том, что в доме в частном секторе находится труп мужчины, рассказал местный житель, который стал свидетелем убийства и скрылся с места преступления.
На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за закрытых дверей предупредил, что у него оружие. "Я себя убью!", - кричал человек.
Сорок минут полицейские вели диалог, уговаривая, чтобы он сложил оружие и сдался. Одновременно разрабатывались альтернативные меры для задержания опасного злоумышленника. По итогам переговоров 64-летний дружковчанин открыл дверь. В ходе проведения операции он был задержан.
Попав внутрь, правоохранители нашли на кухне тело погибшего. Его личность установлена - это 54-летний местный житель.
Полицейские установили, что около 1.00 компания из трех мужчин употребляла спиртное в доме 64-летнего хозяина. Между ним и 54-летним гостем вспыхнул конфликт. Хозяин достал пистолет и выстрелил собутыльнику в голову.
При осмотре полицейские нашли в доме задержанного оружейный арсенал: 6 пистолетов и ружье. Все - кустарного изготовления. Сейчас задержанный проверяется на причастность к сбыту оружия.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, Дружковка, убийство, Полиция Донбасса
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