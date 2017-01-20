Признание для Гааги: российские военные поют о войне на Донбассе (ВИДЕО)

Герои песни - морские пехотинцы Российской Федерации, а именно, военнослужащие подразделения "Спутник". На российских ресурсах и в соцсетях эту песню блокируют, но она уже набрала большую популярность, информирует "Диалог.UA".

Признание десантников об их непосредственном участии в войне на Востоке Украины звучит в первых же строчках песни: "Сегодня снова командировка, и вновь связал нас всех приказ. И не морская экипировка – уходит "Спутник" на Донбасс".

Песня сопровождается кадрами боевых действий, которые ведутся на оккупированных Россией территориях Донбасса, а также отправкой российских военнослужащих на фронт.

Данное произведение было создано участниками украинского проекта Рatriotmusik. Пользователи соцсетей отмечают, что оно реально отражает участие российских военных в боевых действиях, которые ведутся на Донбассе.