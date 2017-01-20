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Признание для Гааги: российские военные поют о войне на Донбассе (ВИДЕО)

20.01.2017 21:59
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Признание для Гааги: российские военные поют о войне на Донбассе (ВИДЕО)
Эту песню кремлевские марионетки удаляют с российских ресурсов. Однако рука Путина не везде может дотянуться, и видео набирает популярность в Сети, пишет dialog.ua.

Герои песни - морские пехотинцы Российской Федерации, а именно, военнослужащие подразделения "Спутник". На российских ресурсах и в соцсетях эту песню блокируют, но она уже набрала большую популярность, информирует "Диалог.UA".

Признание десантников об их непосредственном участии в войне на Востоке Украины звучит в первых же строчках песни: "Сегодня снова командировка, и вновь связал нас всех приказ. И не морская экипировка – уходит "Спутник" на Донбасс".

Песня сопровождается кадрами боевых действий, которые ведутся на оккупированных Россией территориях Донбасса, а также отправкой российских военнослужащих на фронт.

Данное произведение было создано участниками украинского проекта Рatriotmusik. Пользователи соцсетей отмечают, что оно реально отражает участие российских военных в боевых действиях, которые ведутся на Донбассе.


Фото: www.dialog.ua/

Теги: Россия, Донбасс, война, агрессия, песня, доказательство
 
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