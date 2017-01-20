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Сепаратисты заявили об обстреле автобуса вблизи Еленовки, ранении женщины и разрушении домов

20.01.2017 11:17
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Сепаратисты заявили об обстреле автобуса вблизи Еленовки, ранении женщины и разрушении домов
Мирная жительница получила осколочные ранения вблизи поселка Еленовка (к юго-западу от Донецка) из-за обстрелов. Об этом сегодня заявил "глава поселковой администрации" Игорь Сякерин,  сообщают сепаратисткие СМИ. 

"Сегодня утром в 7.30 начался обстрел поселка Еленовка, в результате осколками была ранена местная жительница", — рассказал "глава администрации".

По его словам, женщина ехала в автобусе Донецк-Докучаевск, и была ранена недалеко от КПП "Еленовка". Пострадавшая была доставлена в больницу оккупированного Донецка, ее состояние выясняется. 

Сякерин отметил, что из-за непрекращающихся обстрелов представители "власти" не смогли оперативно выехать на место происшествия. 

Также сообщается, что по предварительной информации в окрестностях Еленовки имеются повреждения жилого фонда.
 

Фото: vchasnoua.com/

Теги: Донбасс, женщина, ранение, разрушения, домашнее животное, Еленовка
 
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