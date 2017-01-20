Ситуация на блокпостах Донбасса: на КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" большое скопление машин и людей

20.01.2017 13:49

На пунктах пропуска на линии разграничения на Донбассе сообщают о наибольшем количестве людей на КПВВ "Марьинка".

Об этом заявляет пресс-служба Государственной пограничной службы.

Сообщается, что за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО пересекли 19,6 тысячи человек и 3,3 тысячи транспортных средств.

"Сегодня утром 20 января в КПВВ "Майорское" на въезд и выезд находилось 70/100 автомобилей. "Марьинка" - 200/150, "Новотроицкое" - 30/70, "Гнутово" - 120/30", -говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдатели общественной организации Фундация.101 сообщают, что на пункте пропуска "Новотроицкое" по состоянию на 10 утра фиксировался большой наплыв пассажиров и транспорта.

"Больший наплыв пассажиров и транспорта фиксируют с неподконтрольной территории - до 30 автомобилей и более 60 пеших. С противоположного направления пока прошли контроль 20 человек и пока больше никого нет. Машин собралось до 9 штук", - говорится в сообщении.

В соцсетях корреспонденты сообщают, что со стороны "ДНР" боевики приостанавливали пропуск через блокпост "Еленовка" из-за обстрела.

Как сообщалось ранее, на оккупированной территории Донбасса боевики заявили об обстреле блокпоста, что расположен неподалеку оккупированной "Еленовки", который произошел в 7:30 утра. По их данным, в результате обстрела ранения получила одна из пассажирок рейсового автобуса, которая сейчас госпитализирована в больницу в Донецке.

Сообщают, что она имеет осколочные ранения мягких тканей бедра и сейчас ее состояние оценивают как средней тяжести.