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Ситуация на блокпостах Донбасса: на КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" большое скопление машин и людей
На пунктах пропуска на линии разграничения на Донбассе сообщают о наибольшем количестве людей на КПВВ "Марьинка".
Об этом заявляет пресс-служба Государственной пограничной службы.
Сообщается, что за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО пересекли 19,6 тысячи человек и 3,3 тысячи транспортных средств.
"Сегодня утром 20 января в КПВВ "Майорское" на въезд и выезд находилось 70/100 автомобилей. "Марьинка" - 200/150, "Новотроицкое" - 30/70, "Гнутово" - 120/30", -говорится в сообщении.
Кроме того, наблюдатели общественной организации Фундация.101 сообщают, что на пункте пропуска "Новотроицкое" по состоянию на 10 утра фиксировался большой наплыв пассажиров и транспорта.
"Больший наплыв пассажиров и транспорта фиксируют с неподконтрольной территории - до 30 автомобилей и более 60 пеших. С противоположного направления пока прошли контроль 20 человек и пока больше никого нет. Машин собралось до 9 штук", - говорится в сообщении.
В соцсетях корреспонденты сообщают, что со стороны "ДНР" боевики приостанавливали пропуск через блокпост "Еленовка" из-за обстрела.
Как сообщалось ранее, на оккупированной территории Донбасса боевики заявили об обстреле блокпоста, что расположен неподалеку оккупированной "Еленовки", который произошел в 7:30 утра. По их данным, в результате обстрела ранения получила одна из пассажирок рейсового автобуса, которая сейчас госпитализирована в больницу в Донецке.
Сообщают, что она имеет осколочные ранения мягких тканей бедра и сейчас ее состояние оценивают как средней тяжести.
Фото: vesti-ukr.com/
Теги: Донбасс, линия разграничения, КПВВ, очереди
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