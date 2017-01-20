Скандал в Донецкой ОВГА: бывший заместитель Жебривского рассказал о конфликте с руководителем управления культуры (ВИДЕО)

20.01.2017 13:09

Бывший заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Виктор Андрусив в эфире телеканала ZIK рассказал о причинах своего конфликта с начальником управления культуры и туризма этого ведомства Алиной Певной, передает сайт novosti.dn.ua.

"Она некомпетентная, а одно из проявлений этой некомпетентности проявляется в том, что когда человек организует мероприятие для детей в честь святого Николая и не знает как он выглядит. Когда я у нее спрашиваю: "Вы никогда в жизни не видели как выглядит святой Николай?", а она говорит: "Мы же посмотрели в интернете, но у нас в Донецкой области не было такого костюма". То для меня, чтобы уровень начальника департамента такое говорила, она не то что на начальника - она на специалиста не тянет", - сказал бывший чиновник, который уволился из донецкой администрации.