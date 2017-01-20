Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр

Министр отметил, что согласно минским договоренностям в данный момент разрабатывается дорожная карта по возвращению захваченных территорий востока нашей страны.

"И мы должны понимать, что когда наши органы власти будут возвращаться туда, на освобожденных территориях все должны быть готовы к этому процессу", - отметил Черныш.

При этом он признал, что сегодня на востоке Украины есть ряд проблем по восстановлению украинской власти в Донбассе, а также разрушенных боевиками многих объектов инфраструктуры.