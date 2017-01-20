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Архив - Донецкая область

Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр

20.01.2017 12:38
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Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
Согласно которому оккупированные пророссийскими боевиками территории Луганщины и Донетчины будут возвращены под юрисдикцию Украины уже в текущем году. Такую уверенность высказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает "Диалог.UA".

Министр отметил, что согласно минским договоренностям в данный момент разрабатывается дорожная карта по возвращению захваченных территорий востока нашей страны.  

"И мы должны понимать, что когда наши органы власти будут возвращаться туда, на освобожденных территориях все должны быть готовы к этому процессу", -  отметил Черныш. 

При этом он признал, что сегодня на востоке Украины есть ряд проблем по восстановлению украинской власти в Донбассе, а также разрушенных боевиками многих объектов инфраструктуры. 

 


Фото: https://www.rbc.ua/

Теги: Донбасс, министр, оккупация, Вадим Андреев, ДНР, ЛНР
 
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