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В Краматорске пьяный офицер ВСУ после совершенного ДТП заблокировал доступ к автомобилю и препятствовал работе полицейских

20.01.2017 15:49
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В Краматорске пьяный офицер ВСУ после совершенного ДТП заблокировал доступ к автомобилю и препятствовал работе полицейских

В ночь на 20 января в Краматорске произошла авария - водитель, офицер Вооруженных Сил Украины, находился за рулем автомобиля «Форд», принадлежащий гражданскому лицу, которая находилась рядом на пассажирском сидении. Перебывая в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось при освидетельствовании в наркологическом диспансере, мужчина, двигаясь по бульвару Краматорскому в сторону ул. Кима, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В автомобиле сработали подушки безопасности, поэтому в ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники патрульной полиции. Однако мужчина отказался от каких-либо объяснений и предоставления документов. Вместо этого он позвонил своим товарищам, которые быстро приехали на место препятствовали полицейским выполнять свои служебные обязанности, заблокировав доступ к автомобилю.

На место инцидента выехали сотрудники военной службы правопорядка, руководство Краматорского отдела полиции и Управления патрульной полиции г. Краматорска и Славянска, в присутствии которых конфликт постепенно был решен.

Водитель предоставил необходимые документы и прошел медицинский осмотр в наркологическом диспансере - в его крови был обнаружен алкоголь.

Патрульные полицейские составили протоколы по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административных нарушениях. Дальнейшее расследование происшествия осуществляет военная прокуратура.


Фото: https://ru.wikipedia.org/

Теги: Донбасс, Краматорск, ДТП, офицеры
 
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