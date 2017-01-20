В Мариуполе на пожаре погиб мужчина

20.01.2017 14:42

Сегодня в 7.07 на ул. Мамина-Сибиряка в Кальмиусском районе Мариуполя произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

В службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре. К месту вызова были направлены дежурные отделения 3-го государственного пожарно-спасательного отряда.

По прибытию спасатели выяснили, что пожар происходил в трехкомнатной квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома.

Когда спасатели проникли в квартиру, то обнаружили тело 42-летнего мариупольца.

Пожарные локализовали возгорание на площади 14 кв. м. Причины пожара устанавливаются.

От главного управления привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается специалистами.