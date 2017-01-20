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В Мариуполе на пожаре погиб мужчина
20.01.2017 14:42
Сегодня в 7.07 на ул. Мамина-Сибиряка в Кальмиусском районе Мариуполя произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.
В службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре. К месту вызова были направлены дежурные отделения 3-го государственного пожарно-спасательного отряда.
По прибытию спасатели выяснили, что пожар происходил в трехкомнатной квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома.
Когда спасатели проникли в квартиру, то обнаружили тело 42-летнего мариупольца.
Пожарные локализовали возгорание на площади 14 кв. м. Причины пожара устанавливаются.
От главного управления привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается специалистами.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, пожар
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