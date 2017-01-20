В музее Днепра откроют экспозицию, посвященную защитникам Донецкого аэропорта

20.01.2017 14:26

Совсем скоро в помещении днепровской диорамы "Битва за Днепр" откроется внутренняя экспозиция "Музея гражданского подвига жителей Днепропетровщины в АТО", или, как его сокращенно называют, Музея АТО. Немалая часть экспозиции здесь посвящена защитникам Донецкого аэропорта, которые отдали свои жизни за мир в наших с вами домах. Напомним, что в стране с 16 по 20 января отмечаются Дни памяти "киборгов". Пишет "Днепр Вечерний".

В этом зале – сотни фотоснимков. Пока что их гораздо больше, чем других экспонатов, и это количество поражает. За каждым фото – чья-то прерванная, большей частью - молодая жизнь, чья-то несбывшаяся мечта, сиротство чьих-то детей... Снимков тех, кто погиб именно в аэропорту, здесь пока не так много, однако есть и такие, кто воевал в ДАПе и его окрестностях, однако погиб в другой горячей точке зоны АТО. Среди предметов, представленных в этом зале, самое сильное впечатление, пожалуй, производят обгоревшие телефоны, ключи и деньги. Те вещи, которые уже никогда не понадобятся их хозяевам. Кстати, сколько именно "киборгов", чьи судьбы так или иначе связаны с Днепропетровщиной, погибли в ДАПе, историки пока сказать не могут: говорят, что тела некоторых до сих пор остались под завалами конструкций. Назовем лишь несколько имен, представленных в Зале Памяти.

"Сергей Андреев. Дата и место рождения: 5 ноября 1983 год, г.Днепропетровск. Дата и место гибели: 3 октября 2014 года, Донецкий аэропорт. Подразделение: Добровольческий Украинская Корпус. Обстоятельства гибели: 3 октября 2014 года, спасая травмированного собрата, получил смертельное ранение в помещении старого терминала при обороне аэропорта Донецка. Награжден нагрудным знаком "За оборону Донецкого аэропорта" (посмертно).

"Алексей Тыщик. Дата и место рождения: 6 октября 1984 год, с. Широкое Днепропетровской области. Дата и место гибели: 28 сентября 2014 год, Донецкий аэропорт. Лейтенант. Должность: командир взвода. Подразделение: 79-я отдельная аэромобильная бригада.

Обстоятельства гибели: погиб 28 сентября 2014 года от прямого попадания снаряда в БТР во время занятия боевых позиций по выполнению определенных задач по охране аэропорта “Донецк” со стороны ул. Путиловская Роща, г.Донецк. Семейное положение: остались жена и маленькая дочь, а также отец и младшая сестра. Мать Алексея, судья апелляционного хозсуда Днепропетровска, узнав о смерти сына, покончила с собой 30 сентября. Указом президента Украины от 14 марта 2015 года Алексей Тыщик награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно). Распоряжением председателя Днепропетровской облгосадминистрации от 19 мая 2016 года в честь Алексея Тыщика переименована улица (прежнее название - "улица Правды") в Чечеловском районе Днепра".

Трагическая история этой днепропетровской семьи всколыхнула всю Украину. Успешный днепровский адвокат Алексей Тыщик, добровольцем ушедший воевать в зону АТО, погиб накануне своего 30-летия. Хотя у мамы, судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда Ирины Тыщик было достаточно связей, чтобы оградить сына от войны, она достойно приняла его выбор и все это время вместе с мужем помогала Леше и товарищам обмундированием, лекарствами, продуктами. Вероятно, мама решила, что после своей гибели Алексей, как никогда, нуждается в ее помощи. И ушла к нему. Боевые товарищи героя вспоминают, что БМД командира разведывательно-диверсионного взвода Алексея Тыщика всегда шла первой в колонне. И когда местные жители зачастую встречали украинских военных ругательствами и камнями, Тыщик и его побратимы ни разу не ответили тем же. Алексей объяснял: "Это мирные люди, мы не с ними едем воевать". По телефону Леша всегда успокаивал родителей и жену Юлю: "Здесь тихо, мы обеспечены всем необходимым". Хотя на самом деле все было совсем по-другому...

"Денис Соколовский. Дата и место рождения: 26 июля 1983 года, с. Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. Дата и место гибели: 28 сентября 2014 года, Донецкий аэропорт. Звание: старший солдат. Должность: механик-водитель. Подразделение: 17-я отдельная танковая бригада. Обстоятельства гибели: погиб 28 сентября 2014 года во время штурмовых действий в аэропорту “Донецк” со стороны ул. Путиловская Роща, г. Донецк. Указом президента Украины от 21 октября 2014 года Денис Соколовский награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно)".

Вот как описывает те события сайт http://censor.net.ua:

"28 сентября 2014 года. Это был один из самых тяжелых дней обороны ДАПа. Противник не только штурмовал здания, но и пытался отрезать аэропорт от села Пески. В результате Минского “перемирия” украинским войскам было запрещено проведение активных наступательных действий в районе Донецка. Поэтому противник сумел занять выгодные позиции для наблюдения и обстрела, не опасаясь контратак. Бои кипели каждый день, без передышки. Подкрепления были невелики, многие отказывались ехать в терминал, потому что риск был очень велик. 28 сентября военное командование смогло наконец обеспечить долгожданную замену. В аэропорт были направлены подразделения 79-й аэромобильной и 93-й механизированной бригад. Рассказывает лейтенант Кирилл Недря, 93-я механизированная бригада, позывной "Доцент":

"...В этот момент со стороны “Бокса” прямо на взлетную полосу выскочили два российских Т-72. Противнику удалось добиться внезапности - ранее никогда танки врага не выезжали открыто прямо на взлетку и не действовали так дерзко. Первый же снаряд прошил нашу БМП. Капитан Сергей Колодий пал смертью храбрых - он погиб мгновенно…Наш танк успел выстрелить, но у него был осколочно-фугасный снаряд в стволе. Он попал в танк противника, но броня была не пробита. Второй вражеский танк подбил нашу боевую машину. Погиб солдат 17-й танковой, механик-водитель Денис Соколовский: кумулятивный снаряд прожег броню точно по месту механика-водителя...".

"Виталий Нагорняк. Дата и место рождения: 22 февраля 1970 год, г. Днепродзержинск Днепропетровской области. Дата и место гибели: 17 января 2015 года, Донецкий аэропорт.

Звание: старший сержант. Должность: командир отделения. Подразделение: 93-я отдельная механизированная бригада. Обстоятельства гибели: погиб 17 января 2015 года в бою с российскими вооруженными формированиями за аэропорт Донецка. Виталий огнем из гранатомета сдерживал атаку противника, спас своих боевых товарищей ценой собственной жизни. Вместе с Виталием погибли младший сержант Вячеслав Лысенко и Тамаз Сухиашвили. Семейное положение: осталась жена и дети. Указом президента Украины от 4 июня 2015 года Виталий Нагорняк награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно). Награжден знаком г. Кривого Рога “За Заслуги перед городом” 3-й степени (посмертно)".

"Сергей Подорожный. Дата и места рождения: 6 ноября 1980 год, г. Терновка Днепропетровской области. Дата и место гибели: 18 января 2015 год, Донецкий аэропорт.

Звание: младший сержант. Должность: телефонист. Подразделение: 93-я отдельная механизированная бригада. Погиб 18 января 2015 года в бою с российскими вооруженными формированиями в районе аэропорта Донецка. Указом президента Украины от 4 июня 2015 года Сергей Подорожный награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно)".

"Сергей Ищенко. Дата и место рождения: 22 декабря 1975 год, г.Раздельная Одесской области. Дата и место гибели: 19 января 2015 год, Донецкий аэропорт. Звание: солдат.

Должность: радиотелеграфиста-пулеметчик. Подразделение: 74-й отдельный разведывательный батальон. Обстоятельства гибели: погиб 19 января года 2015 года в бою с российскими вооруженными формированиями в районе аэропорта Донецка. Семейное положение: осталась жена. Указом президента Украины Сергей Ищенко награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно). Награжден нагрудным знаком "За оборону Донецкого аэропорта" (посмертно)".

Совсем скоро в Зал Памяти придут первые посетители, а его коллекция будет и дальше пополняться личными вещами погибших, их наградами, иконками. И так хочется верить, что здесь больше не появится новых фотографий ушедших в небо Героев...