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В "Оппозиционном блоке" готов план "развода", СМИ связывают это с Медведчуком
"Оппозиционный блок" максимально близок к расколу. Причина — желание Сергея Левочкина и Юрия Бойко усилить позиции во фракции депутатов, близких к Виктору Медведчуку. Будущее проекта решится на следующей неделе, и диалог идет, хотя черновой план "развода" уже готов, пишет сайт vesti-ukr.com.
Отношения обострились накануне праздников. "Изначально ОБ создавали "на двоих": были Ринат Ахметов и группа Левочкина — Бойко. Но в декабре Юрий Бойко поставил вопрос о третьем равноправном партнере, сказав буквально, "возражения не принимаются", — сказал "Вестям" источник внутри "Оппоблока". — Группа Ахметова не согласилась. Что они будут делать — еще решается, будет ясно к понедельнику".
По данным "Вестей", в ОБ готов первичный план по разделению. Бренд "Оппозиционный блок" регистрировали юристы Сергея Левочкина, он его и сохранит. Учитывая, что изначально в партии два сопредседателя, два руководителя фракции и четкое разделение по финансированию облорганизаций, делить "имущество" будет несложно.
"За Ахметовым останутся Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская облорганизации и, скорее всего, Херсон. Там же, к слову, живет его электорат. Левочкин оставит за собой другие "жирные" регионы — Одесскую, Киевскую, Кировоградскую облорганизации, — сказал собеседник "Вестей". — Кроме того, из фракции ОБ в Раде выйдут 24 человека, 17 остаются". Кстати, формальным проявлением конфликта до Нового года был спор между Вадимом Новинским (близок к Ахметову) и Юрием Бойко.
Официально руководство партии винит в попытках раскола власть. "Откровенно, я только услышал эту информацию о расколе... Два отдельных крыла мы не планируем", — отмахнулся от журналистов Юрий Бойко. Более многословной была Татьяна Бахтеева (входит в окружение Рината Ахметова). "Разговоры начались не вчера. Спросили бы вы в декабре — тогда (турбулентность. — ред.) была больше, почти такой, как год назад (тогда, по данным "Вестей", конфликт лежал в плоскости нежелания обоих "крыльев" финансировать партмероприятия. — ред.), — сказала "Вестям" Бахтеева. — Влияния Медведчука на нашу фракцию нет, разве на двух человек — они с ним общаются и ездят... А о новом проекте у нас не говорили, пока не было собраний, но это не должен быть проект одного человека".
Последнее собрание фракция провела в четверг утром, и, по словам депутатов, его вел Юрий Бойко, а публичных проявлений раскола не было. "Но он усугубился, виной чему экономические интересы Рината Ахметова. Ему уже не по пути с оппозицией. С другой стороны, Левочкин также имеет плотные отношения с Банковой — вот ОБ и оказался "на растяжке", — сказал "Вестям" политолог Андрей Золотарев.
По его словам, один из ключевых сценариев, рассматривавшихся Банковой, было создание "спарринг-партнера" для Петра Порошенко от ОБ (например, Юрий Бойко) на выборах президента — теперь сценарии переиграют. "Если раскол случится (хотя диалог, по моим данным, еще идет), Ахметов получит большие ресурсные возможности и потенциально сможет инкорпорировать проекты "Видродження" и "Наш край", которые являются сателлитами власти. А у Левочкина — Бойко в потенциальных союзниках проект "За Життя!" Мураева — Рабиновича", — убежден политолог Руслан Бортник.
Важный момент: одна из групп (Левочкина — Бойко) стояла за сотрудничеством Партии регионов с политтехнологом Дональда Трампа, Полом Манафортом. В случае, если Вашингтон начнет сотрудничать с Москвой, это может дать преимущество остаткам ОБ в глобальном торге. "Но пусть Левочкин не думает, что поймал жар-птицу за хвост и будет коммуникатором с администрацией Трампа. США потратят пару месяцев на переучет нашего сотрудничества, и к Левочкину у них не меньше вопросов, чем к Порошенко", — считает Золотарев. Кстати, возможность возвращения в Украину с победой Трампа получает и еще один "тяжеловес" — Дмитрий Фирташ.
По мнению политэксперта Алексея Якубина, позиция США по его обвинению гипотетически может быть пересмотрена (до сих пор США требовали экстрадиции Фирташа из Австрии: его обвиняют в даче взяток).
Фото: vesti-ukr.com/
Теги: Донбасс, Украинск, раскол, Оппозиционный блок, Медведчук
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