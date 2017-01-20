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Архив - Донецкая область

В Покровске почти 70 переселенцев лишили социальных выплат

20.01.2017 20:34
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В Покровске почти 70 переселенцев лишили социальных выплат

Более 70 переселенцев остались без государственной помощи после очередного заседания комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам в Покровске. Об этом сообщила начальник городского управления социальной защиты населения Ирина Бонзюх,  передает местный сайт DDK.

«18.01.2017 года состоялось очередное заседание комиссии. Рассмотрели 205 дел, отказано - 71 лицу», - написала в соцсети Ирина Бонзюх. 

Она отметила, что основными задачами комиссии является рассмотрение заявлений по вопросам назначения (восстановление) всех видов социальных пособий и компенсаций, пенсий, субсидий и предоставления социальных услуг за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования. 


Фото: ddk.dn.ua/

Теги: Донбасс, Донецкая область, переселенцы, Покровск (Красноармейск)
 
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