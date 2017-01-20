В Покровске почти 70 переселенцев лишили социальных выплат

20.01.2017 20:34

Более 70 переселенцев остались без государственной помощи после очередного заседания комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам в Покровске. Об этом сообщила начальник городского управления социальной защиты населения Ирина Бонзюх, передает местный сайт DDK.



«18.01.2017 года состоялось очередное заседание комиссии. Рассмотрели 205 дел, отказано - 71 лицу», - написала в соцсети Ирина Бонзюх.



Она отметила, что основными задачами комиссии является рассмотрение заявлений по вопросам назначения (восстановление) всех видов социальных пособий и компенсаций, пенсий, субсидий и предоставления социальных услуг за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования.