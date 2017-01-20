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Архив - Донецкая область

В районе оккупированной Еленовки под обстрел боевиков попал автобус, ранена женщина

20.01.2017 16:23
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В районе оккупированной Еленовки под обстрел боевиков попал автобус, ранена женщина

Утром 20 января в районе н. п. Еленовка, который находится на временно оккупированной территории Донецкой области, российско-оккупационные войска обстреляли гражданский автобус. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин на своей странице в Facebook.

Как отмечается, в результате обстрела получила ранения местная жительница.

"Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", – написал Матюхин.

 В пресс-центре штаба АТО не исключают, что "провокация была осуществлена с целью дискредитации Вооруженных сил Украины в период пребывания в районе проведения АТО заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Ранее спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что в зоне АТО за 19 января раненых и убитых не было. 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, женщина, ранение, автобус, Еленовка, боевики, обстрелы
 
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