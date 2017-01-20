В школах Краматорска прошли акции и флешмобы, посвященные Дню Соборности Украины (ВИДЕО)

20.01.2017 22:03

Таким оригинальным способом краматорские школьники отметили грядущий День Соборности Украины. Всего в акции приняли участие несколько сотен учеников и преподавателей из школ №№ 2,3,4,8,9,35. Выстроившись вдоль улиц Дворцовая, Парковая и бульвара Краматорский, дети и взрослые держали в руках национальные флаги и скандировали: "Одна єдина соборна Україна!" и другие патриотические кричалки.



Кроме этой акции, различные флешмобы и мероприятия посвященные грядущему Дню соборности Украины состоялись и в других школах Краматорска.



