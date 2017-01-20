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В школах Краматорска прошли акции и флешмобы, посвященные Дню Соборности Украины (ВИДЕО)
20.01.2017 22:03
Таким оригинальным способом краматорские школьники отметили грядущий День Соборности Украины. Всего в акции приняли участие несколько сотен учеников и преподавателей из школ №№ 2,3,4,8,9,35. Выстроившись вдоль улиц Дворцовая, Парковая и бульвара Краматорский, дети и взрослые держали в руках национальные флаги и скандировали: "Одна єдина соборна Україна!" и другие патриотические кричалки.
Кроме этой акции, различные флешмобы и мероприятия посвященные грядущему Дню соборности Украины состоялись и в других школах Краматорска.
Фото: https://ru.wikipedia.org
Теги: Украина, Донбасс, Краматорск, акция, День Соборности, школьники
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