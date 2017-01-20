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Архив - Донецкая область

В воскресенье в оккупированном Донецке перекроют движение транспорта

20.01.2017 21:26
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В воскресенье в оккупированном Донецке перекроют движение транспорта

В воскресенье, 22 января, в связи с проведением траурного митинга по погибшим мирным гражданам «ДНР» во время террористического акта 22.01.2015 на остановочном пункте «Боссе» по ул. Куприна с 9:00 до 13:00 будет перекрыто движение транспорта по следующим улицам:

- ул. Ивана Ткаченко на участке от ул.Куйбышева до ул.Куприна;

- ул.Куприна на участке от ул.Клинической до пр.Ленинского;

- ул. Пухова на участке от ул.Одесской до ул.Куприна.

Сообщает «Донецкая городская администрация».

В целях обеспечения перевозочного процесса, движение пассажирского транспорта маршрутов, проходящих по вышеуказанным улицам, будет осуществляться по пр.Ленинскому — ул.Ивана Ткаченко — ул.Клиническая — ул.Куприна — ул.Пухова и далее по схемам маршрутов.

Автобусы маршрута № 17 «ДС «ул. Туполева» – ул. Клиническая – Щегловское кладбище» будут осуществлять движение от центра города до ДС «Ул.Туполева» и обратно в сторону центра города по пр.Ленинскому.

Работа троллейбусных маршрутов, осуществляющих движение по улице Куприна, и трамвайного маршрута № 3 «Ул. Красноармейская - Завод ПАО «Донецкгормаш» будет приостановлена непосредственно перед началом митинга.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, движение, люди, митинг, гибель
 
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