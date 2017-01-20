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В зоне АТО погиб украинский военный, количество обстрелов уменьшилось
Один украинский военнослужащий погиб в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в пятницу, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook в сводке по состоянию на 18:00.
"По состоянию на 18:00 20 января 2017 года… в общей сложности зафиксировано 10 обстрелов. Один наш военный погиб", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую. На луганском направлении из тех же видов вооружения были обстреляны Широкино, Сизое и Станица Луганская.
Фото: zn.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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