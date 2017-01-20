Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне АТО погиб украинский военный, количество обстрелов уменьшилось

20.01.2017 19:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне АТО погиб украинский военный, количество обстрелов уменьшилось

Один украинский военнослужащий погиб в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в пятницу, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook в сводке по состоянию на 18:00.

"По состоянию на 18:00 20 января 2017 года… в общей сложности зафиксировано 10 обстрелов. Один наш военный погиб", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую. На луганском направлении из тех же видов вооружения были обстреляны Широкино, Сизое и Станица Луганская.


Фото: zn.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх