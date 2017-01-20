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Архив - Донецкая область

В зоне АТО за последние сутки раненых и погибших не было

20.01.2017 13:06
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В зоне АТО за последние сутки раненых и погибших не было

В зоне АТО за 19 января раненых и убитых не было. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге Украинского кризисного медиа-центра.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, ранение, гибель
 
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