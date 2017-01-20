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Все виды вооружения и четырехзначные цифры - боевик Басурин снова решил поразить воображение жителей "ДНР"
Так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин сегодня на брифинге заявил, что подразделения ВСУ за прошедшую неделю 4 348 раз обстреляли прифронтовые территории "республики". Об этом пишут сепаратистские СМИ.
"Всего за прошедшую неделю противник 4 348 раз обстрелял территорию ДНР. Огонь велся с применением артиллерии, танков и минометов – 1 031 раз", — говорится в сообщении.
По данным Басурина, под огнем ВСУ за неделю оказались 33 населенных пункта, в частности окраины Донецка, Горловки, Ясиноватой, Докучаевска и южные села оккупированной части области.
Также боевик заявил, что в результате обстрелов в горловском поселке Доломитное был ранен трехлетний мальчик, еще один ребенок получил психологическую травму. Было повреждено 20 жилых домов и хозяйственных построек в поселке Еленовка к юго-западу от Донецка, в поселке Ясное в пригороде Докучаевска, Горловке и Петровском районе Донецка.
По словам Басурина, "республиканская разведка" заметила на Горловском направлении украинскую батарею 2С1 "Гвоздика", до танкового батальона, до роты на БТР и взвода на БМП. Под Донецком обнаружены два дивизиона РСЗО "Смерч" и "Град", а также батарея 120-мм минометов. Под Мариуполем выявлено по батарее 122 мм САУ и минометов калибром 82 мм, а также две танковые роты.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донбасс, сводник, обстрелы, Басурин
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