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Завтра ХК "Донбасс" в Броварах проведет игру с "Дженералз"
В пятницу 20 января в Броварах на льду ТРЦ "Терминал" пройдет матч с участием прошлогодних финалистов – киевских "Дженералз" и донецкого "Донбасса". Команды проведут первый поединок между собой в 2017 году.
Накануне противостояния
К очному противостоянию команды подходят после домашних неудач в предыдущем туре. Киевляне со счетом 1:7 уступили пятому в турнирной таблице "Белому Барсу", а дончане - второму "Кременчуку" (0:3). Однако если у чемпиона это было лишь единственное поражение в последних 15 матчах, то "Дженералз" проиграли 7 из 10 предыдущих встреч.
На сегодняшний день в активе команды Александра Сеуканда 34 очка после 29 сыгранных матчей. Подопечные Анатолия Степанищева, в свою очередь, в 30 играх набрали 75.
История противостояния
Хозяева будущего противостояния не могут забить "Донбассу" два матча кряду. 27 ноября в Дружковке дончане забросили 6 безответных шайб, 27 декабря в Броварах – 14. Еще одну "сухую" победу дончане одержали на старте чемпионата, взяв верх со счетом 4:0.
Впрочем, в этом сезоне киевским "офицерам" все-таки удавалось обыграть чемпиона. Со счетом 3:2 столичная команда победила на "Альтаире" 15 октября и 2:1 по буллитам в Белой Церкви 28 сентября.
Украинская хоккейная лига. Сезон-2016/17.
09.09.2016. Дружковка. ЛА "Альтаир".
"Донбасс" Донецк - "Дженералз" Киев - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).
28.09.2016. Белая Церковь. ЛА "Белый Барс".
"Дженералз" Киев - "Донбасс" Донецк - 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
15.10.2016. Дружковка. ЛА "Альтаир".
"Донбасс" Донецк - "Дженералз" Киев - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
02.11.2016. Бровары. ТРЦ "Терминал".
"Дженералз" Киев - "Донбасс" Донецк. Матч не состоялся.
27.11.2016. Дружковка. ЛА "Альтаир".
"Донбасс" Донецк - "Дженералз" Киев - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
27.12.2016. Бровары. ТРЦ "Терминал".
"Дженералз" Киев - "Донбасс" Донецк - 0:14 (0:5, 0:4, 0:5)
Где смотреть?
Седьмую игру "Дженералз" и "Донбасса" в сезоне-2016/17 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Также за ходом встречи онлайн следите на странице портала XSPORT.ua.
Онлайн протокол встречи традиционно будет доступен в разделе матч-центр официального сайта ХК "Донбасс".
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Бровары, игра, хоккей, команда
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