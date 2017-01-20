Жуткая новость: в "серой зоне" боевики использовали живую кошку для "растяжки"

20.01.2017 20:15

В "серой зоне" Донбасса нашли заминированный шкаф с растяжкой из.. кошки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор Международного фонда "Возрождения" Ольга Халченко, передает slavinfo.dn.ua.

"Это Чуча. Чуча - донбасская кошка с ПТСР, пост-травматическим расстройством. Она дрожит, шипит и дергается от любого движения, - пишет Ольга Халченко.

Ее нашли наши бойцы в шкафу во время зачистки дома в серой зоне. Ну, как нашли - услышали. Чуча орала на всю силу своих кошачьих легких из закрытого шкафа. Тот оказался заминированным и, когда саперам не удалось ничего сделать с дверцей, солдаты просто вырезали боковую часть. Внутри и висела Чуча, именно висела, из нее сделали живую растяжку с рассчетом что кто-то сердобольный кинется открывать шкаф, чтобы выпустить мяукающего кота.

Она была худющая и обессиленная. Саперы смогли обезвредить мину, распутали Чучу и забрали с собой.

Я ни разу не спец по минированию и честно думала, что растяжки из животных это такая городская военная легенда, и я бы и не поверила, но вот перед мной Чуча, вот ее история, которую рассказал ее новый владелец Женя. Да, после окопов и военной базы, Чуча уже в Киеве и у нее все будет хорошо, она даже иногда начинает мурчать, если ее долго держать на руках и ей подарили попону, чтобы она не мерзла.