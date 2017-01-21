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13 машин с гуманитарной помощью штаба Ахметова, остановленные после инцидента, направились в Донецк

21.01.2017 21:02
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13 машин с гуманитарной помощью штаба Ахметова, остановленные после инцидента, направились в Донецк

Сегодня, 21 января, часть автоколонны Гуманитарного штаба  после дополнительного досмотра правоохранителей выехала в Донецк. 13 фур везут  на «Донбасс Арену» продукты питания для самых незащищенных категорий мирного населения.     

Гуманитарный штаб продолжает доставлять помощь, пункты выдачи работают в штатном режиме.

Из-за инцидента, произошедшего вчера, колонна была вынуждена остановить движение. Как сообщал Штаб, 20 января во время осмотра гуманитарной колонны на КПВВ в Новотроицком пограничной службой у двух водителей-перевозчиков были обнаружены запрещенные для перевозки предметы.

Для прояснения ситуации ночью в Новотроицкое выехал директор Гуманитарного штаба Александр Вишняков.

«Правоохранительные органы провели 8  досмотров всех  машин. Мы максимально сотрудничаем с правоохранителями – полностью открыты и готовы к любым дополнительным проверкам, если они будут необходимы.  Мы никогда не возили, и не будем возить ничего запрещенного. Мы доставляем людям исключительно гуманитарную помощь. В Штабе существуют жесткие меры отбора поставщиков и перевозчиков. Все их действия регламентированы договором. Мы сделаем все,  чтобы перевозчик и водители отвечали по договору и закону», - подчеркнул Вишняков. 

Напомним, в связи с происшествием 20 января Гуманитарный штаб «Поможем» сделал официальное заявление. В нем в частности говориться, что  незаконные действия водителей-перевозчиков ставят под угрозу доставку необходимой помощи самым незащищенным – старикам и детям.

Отметим, по неподтвержденным данным, под одной из фур ахметовского гумконвоя нашли тайник с переносными и стационарными радиостанциями производства Швейцарии и запасные части для их ремонта.


Фото: www.fdu.org.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, инцидент, штаб, колонна, автомобилисты
 
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