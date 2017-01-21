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Боевик Басурин обвинил миссию ОБСЕ в некомпетентности
21.01.2017 20:18
Так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, заявил, что наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе несколько дней назад посетили район Донецкой фильтровальной станции, видели там украинские позиции, однако не указали этого в своем отчете. Об этом пишут сепаратистские интернет-ресурсы.
"Осмотрев место размещения блиндажа ВСУ в двухстах метрах от ДФС, в своем отчете отметили это как "некое сооружение". При этом следует отметить, что автомобиль Миссии ОБСЕ остановился в непосредственной близости от блиндажа с личным составом ВСУ, и зафиксировал его нахождение там. У нас есть даже фотография украинской позиции с автомобилем международных наблюдателей", - сказал Басурин на брифинге в субботу, обвинив миссию ОБСЕ в некомпетентности.
Фото: dnr-news.com/
Теги: Донбасс, обвинение, ОБСЕ, Басурин
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