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Архив - Донецкая область

Боевик Басурин обвинил миссию ОБСЕ в некомпетентности

21.01.2017 20:18
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Боевик Басурин обвинил миссию ОБСЕ в некомпетентности

Так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, заявил, что наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе несколько дней назад посетили район Донецкой фильтровальной станции, видели там украинские позиции, однако не указали этого в своем отчете. Об этом пишут сепаратистские интернет-ресурсы. 

"Осмотрев место размещения блиндажа ВСУ в двухстах метрах от ДФС, в своем отчете отметили это как "некое сооружение". При этом следует отметить, что автомобиль Миссии ОБСЕ остановился в непосредственной близости от блиндажа с личным составом ВСУ, и зафиксировал его нахождение там. У нас есть даже фотография украинской позиции с автомобилем международных наблюдателей", - сказал Басурин на брифинге в субботу, обвинив миссию ОБСЕ в некомпетентности. 

Фото: dnr-news.com/

Теги: Донбасс, обвинение, ОБСЕ, Басурин
 
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