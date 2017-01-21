Боевики "ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях Ясиноватского железнодорожного депо

21.01.2017 15:02

Сегодня и.о. "главы горадминистрации" Ясиноватой Олег Моргун сообщил, что в результате обстрелов повреждено здание железнодорожного депо, пишут сепаратистские СМИ,

В обстрелах, естественно, обвинили украинских военных.

"Вчера, приблизительно в 17:00, с украинских позиций велся обстрел окраин города. В результате обстрела повреждено здание железнодорожного депо. При этом никто из мирных жителей не пострадал", — сказал он.

Отметим, что моторвагонное депо РПЧ-17 находится недалеко от линии соприкосновения и регулярно попадает под обстрелы.