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Боевики "ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях Ясиноватского железнодорожного депо
21.01.2017 15:02
Сегодня и.о. "главы горадминистрации" Ясиноватой Олег Моргун сообщил, что в результате обстрелов повреждено здание железнодорожного депо, пишут сепаратистские СМИ,
В обстрелах, естественно, обвинили украинских военных.
"Вчера, приблизительно в 17:00, с украинских позиций велся обстрел окраин города. В результате обстрела повреждено здание железнодорожного депо. При этом никто из мирных жителей не пострадал", — сказал он.
Отметим, что моторвагонное депо РПЧ-17 находится недалеко от линии соприкосновения и регулярно попадает под обстрелы.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донбасс, Ясиноватая, железнодорожный вокзал, повреждения, обстрелы
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