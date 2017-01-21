Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях Ясиноватского железнодорожного депо

21.01.2017 15:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики "ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях Ясиноватского железнодорожного депо

 Сегодня  и.о. "главы горадминистрации" Ясиноватой Олег Моргун сообщил, что  в результате обстрелов повреждено здание железнодорожного депо, пишут сепаратистские СМИ,

В обстрелах, естественно, обвинили украинских военных.

"Вчера, приблизительно в 17:00, с украинских позиций велся обстрел окраин города. В результате обстрела повреждено здание железнодорожного депо. При этом никто из мирных жителей не пострадал", — сказал он.

Отметим, что моторвагонное депо РПЧ-17 находится недалеко от линии соприкосновения и регулярно попадает под обстрелы.


Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, Ясиноватая, железнодорожный вокзал, повреждения, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх