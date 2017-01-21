Боевики пытаются скрыть места расположения запрещенного вооружения и мешают работе ОБСЕ

21.01.2017 15:43

Российские наемники, воюющие против украинского народа на Востоке нашей страны, пытаются препятствовать деятельности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом информирует украинская военная разведка, цитирует информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины.

"Командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК ВС РФ было заранее предупреждено о работе заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга на участке ответственности полка. Боевики установили дополнительные посты и ложные отметки минирования местности, чтобы скрыть места расположения запрещенного вооружения и не допустить представителей миссии", — говорится в сообщении.