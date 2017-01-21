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Бойовика «ДНР» Захарченка треба судити за катування полонених і ніякої амністії - адвокат
Ватажку бойовиків самопроголошеної "ДНР" Олександру Захарченку повинна бути оголошена підозра по такій статті, яка жодним чином не підпадає під амністію.
Про це в ефірі "Громадського" повідомила адвокатка Євгенія Закревська.
"Катування полонених є воєнним злочином. Це те, за що мають відповісти зокрема Захарченко, який особисто надавав накази на катування. Це є злочин проти людяності і воєнний злочин. І на даний момент він не те що навіть не покараний, він навіть і не названий таким", — сказала Закревська.
За її словами, наразі Захарченку не оголошено підозру за накази на катування зокрема українських "кіборгів".
"Але йому (бойовику Олександру Захарченку — ред.) повинна бути оголошена підозра по тій статті, яка жодним чином не може бути потім амністована", — наголосила адвокатка.
Вона крім того зазначила, що якби Інтерпол оголосив лідера самоназваної "ДНР" в міжнародний розшук, політична позиція України у війні на Донбасі покращилася б.
"Фактично виходить, що ця фігура (Захарченко — ред.) може стати політичною, оскільки ніякого криміналу на ньому начебто немає. Якщо б Інтерпол поставив Захарченка в міжнародний розшук – це б змінило ситуацію для нас. При перемовинах, зокрема Мінських, начебто вважається, що ми якісь рівноцінні сторони. Ми були б вже на інших позиціях і були б більше до реальності (при оголошенні Захарченка в міжнародний розшук — ред.)", — сказала Закревська.
Фото: obozrevatel.com/
Теги: Донбасс, суд, амнистия, издевательство, Захарченко, пленные
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