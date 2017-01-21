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Донбасский фронт: боевики 21 раз обстреляли ВСУ, основной удар пришелся на мариупольское направление

21.01.2017 18:33
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Донбасский фронт: боевики 21 раз обстреляли ВСУ, основной удар пришелся на мариупольское направление

Боевики в течение дня 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает по состоянию на 18.00 пресс-центр АТО на своей странице в "Фейсбук" в субботу вечером.

Штаб отмечает, что большинство обстрелов было сосредоточено на мариупольском направлении. Используя минометы, боевики обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по Лебединскому, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино.

На донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреляли Зайцево и Новгородское.

На луганском направлении из минометов боевики обстреляли Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку и Новозвановку.

 

 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, штаб, боевики, обстрелы
 
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