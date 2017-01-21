Гибель украинского военного и провокации боевиков по всей линии фронта - в Минобороны рассказали о ситуации в зоне АТО

21.01.2017 14:19

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный, раненых нет", - заявил в ходе брифинга Александр Мотузяник.

На луганском направлении противник в течение 45 минут обстреливал позиции сил АТО в районе Станицы Луганской. "Оккупанты открыли огонь после двух часов ночи. Уже во второй половине дня противник осуществил обстрел поселка Сизое, а вечером, в промежутке между семью и восемью часами, боевики осуществили серию провокаций в Новозвановке", - прокомментировал ситуацию представитель Минобороны.

Всего за сутки на луганском направлении произошло пять обстрелов полиций сил АТО на Донбассе.

На донецком направлении боевые действия велись во второй половине дня и, по словам представителя оборонного ведомства, только в Авдеевке и Зайцево. "На этих рубежах произошли три серьезные перестрелки. В Зайцево противник без перерыва открывал огонь более часа, а в Авдеевке произошло две перестрелки, общая продолжительность которых составляет более четырех часов", - заявил Александр Мотузяник.

На мариупольском направлении произошел инцидент, в ходе которого применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение. Как заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, он произошел в районе населенного пункта Новоселовка Вторая - там противник обстрелял позиции ВСУ из 82-мм миномета.

"В отличие от прошлых дней, вражеские провокации распределились по всему фронту мариупольского направления. Наибольшее количество вражеских обстрелов произошло в районе населенного пункта Гнутово", - заявил Александр Мотузяник и добавил, что на этом направлении зафиксировано 17 обстрелов, один из которых - из тяжелого вооружения.