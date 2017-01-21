"Я не хочу втрачати Донецьк, бо це – наше місто і наша земля" - автор книги "Терикони під літаком"

21.01.2017 13:26

18 історій про життя довоєнного Донбасу – у Києві презентували друге видання книги "Терикони під літаком". Автор книги – журналістка Світлана Єременко, яка прожила багато років у Донецьку і зібрала історії, з якими стикалася по роботі. Також до книги увійшли автобіографічні розповіді повідомляє radiosvoboda.org.

І хоча історії, що потрапили в збірку, могли б статися у будь-якому куточку України, але жителі Донбасу легко впізнають свої міста в цих оповіданнях, зазначає письменниця.

"Що стосується Донецька, то його впізнають наші донеччани – завдяки якимось маркерам, наприклад, по оперному театру в центрі міста або бульвару Пушкіна", – каже письменниця.

Світлана Єременко переїхала з Донецька більш ніж 10 років тому. Каже: до 2014 року не відчувала туги за містом, бо завжди могла туди приїхати. Все змінилося після Майдану.

"Я не відчувала якоїсь втрати, і навіть не розуміла, що настільки люблю Донецьк. Останній раз я була в Донецьку в кінці березня 2014 року. Я йшла по бульвару Пушкіна, проходила біля опери, і в мене пішли сльози. Тільки тоді я зрозуміла, наскільки мені дороге це місто", – розповідає авторка.

"Я не хочу втрачати Донецьк, бо це – наше місто і наша земля. Я не хочу нікому віддавати Донецьк так само, як Луганськ і Крим", – каже вона.



