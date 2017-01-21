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"Я не хочу втрачати Донецьк, бо це – наше місто і наша земля" - автор книги "Терикони під літаком"
18 історій про життя довоєнного Донбасу – у Києві презентували друге видання книги "Терикони під літаком". Автор книги – журналістка Світлана Єременко, яка прожила багато років у Донецьку і зібрала історії, з якими стикалася по роботі. Також до книги увійшли автобіографічні розповіді повідомляє radiosvoboda.org.
І хоча історії, що потрапили в збірку, могли б статися у будь-якому куточку України, але жителі Донбасу легко впізнають свої міста в цих оповіданнях, зазначає письменниця.
"Що стосується Донецька, то його впізнають наші донеччани – завдяки якимось маркерам, наприклад, по оперному театру в центрі міста або бульвару Пушкіна", – каже письменниця.
Світлана Єременко переїхала з Донецька більш ніж 10 років тому. Каже: до 2014 року не відчувала туги за містом, бо завжди могла туди приїхати. Все змінилося після Майдану.
"Я не відчувала якоїсь втрати, і навіть не розуміла, що настільки люблю Донецьк. Останній раз я була в Донецьку в кінці березня 2014 року. Я йшла по бульвару Пушкіна, проходила біля опери, і в мене пішли сльози. Тільки тоді я зрозуміла, наскільки мені дороге це місто", – розповідає авторка.
"Я не хочу втрачати Донецьк, бо це – наше місто і наша земля. Я не хочу нікому віддавати Донецьк так само, як Луганськ і Крим", – каже вона.
Фото: www.radiosvoboda.org/
Теги: Донбасс, Киев, книга, презентация
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- "Я не хочу втрачати Донецьк, бо це – наше місто і наша земля" - автор книги "Терикони під літаком"13:26
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