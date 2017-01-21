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Минские соглашения должны выполняться Киевом и "парнями на Донбассе" - в Кремле в очередной раз открестились от ответственности за развязанную войну
21.01.2017 12:30
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения от 12 февраля 2015 года должны быть реализованы Киевом и Донбассом, а Россия выступает гарантом этого процесса и не является стороной конфликта.
Об этом Песков заявил в интервью британскому телеканалу ВВС, пишет ТАСС.
"...Мы не является страной, которая должна имплементировать минские соглашения. Мы - страна, которая должна гарантировать реализацию минских соглашений вместе с Францией и Германией", - заявил пресс-секретарь Путина.
Песков добавил, что "минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями в Донбассе".
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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