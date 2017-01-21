Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Минские соглашения должны выполняться Киевом и "парнями на Донбассе" - в Кремле в очередной раз открестились от ответственности за развязанную войну

21.01.2017 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Минские соглашения должны выполняться Киевом и "парнями на Донбассе" - в Кремле в очередной раз открестились от ответственности за развязанную войну

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения от 12 февраля 2015 года должны быть реализованы Киевом и Донбассом, а Россия выступает гарантом этого процесса и не является стороной конфликта.

Об этом Песков заявил в интервью британскому телеканалу ВВС, пишет ТАСС.

"...Мы не является страной, которая должна имплементировать минские соглашения. Мы - страна, которая должна гарантировать реализацию минских соглашений вместе с Францией и Германией", - заявил пресс-секретарь Путина. 

Песков добавил, что "минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями в Донбассе".


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх