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Муженко высказал надежду на установление мира на Донбассе в этом году

21.01.2017 18:03
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Муженко высказал надежду на установление мира на Донбассе в этом году

Украинская сторона поддерживает намерение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставить в распоряжение своих наблюдателей дополнительные технические возможности для круглосуточного мониторинга с начала 2017 года. Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на встрече с главой СММ ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом, сообщает управление связей с общественностью ВСУ.

Новость передает "Остров".

"Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ относительно предоставления своим наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - сказал Виктор Муженко. 

На встрече поднимались проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в зоне проведения АТО и соблюдением режима прекращения огня. 

В.Муженко поблагодарил Э.Апакана за последовательную позицию в поддержке Минских договоренностей и в содействии установлению мира в Украине. "Надеюсь, что в 2017 году на украинской земле воцарится мир. Это нам нужно. Мы открыты и готовы сотрудничать с миссией ОБСЕ для достижения этой цели в любом формате", - подчеркнул начальник Генштаба. 


Фото: gordonua.com/

Теги: Украина, Донбасс, монитор, ОБСЕ, Генштаб, линия разграничения
 
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