На КПВВ "Мар’їнка" та "Майорськ" зафіксовано велику кількість автомобілів - інформація від Держпогранслужби

Держпогранслужба повідомляє інформацію на лінії розмежування на Донбасі.

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО пасажиро-транспортний потік залишається динамічним. Так, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 100/150; «Мар’їнка» – 220/180; «Новотроїцьке» – 45/70; «Гнутове» – 150/30.

КПВВ працюють в штатному режимі.

Загалом вчора через контрольні пункти лінію розмежування перетнуло 20,1 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів, що дещо більше у порівнянні з попередньою добою:

«Майорське» – 4780 осіб та 745 транспортних засобів;

«Мар’їнка» – 5655 осіб та 1200 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» – 4125 осіб та 915 транспортних засобів;

«Гнутове» – 2620 осіб та 670 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» – 2925 осіб.

Минулої доби КПВВ «Майорське» та «Мар’їнка» військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками фіскальної служби виявили товари, які з порушеннями переміщували на підконтрольну бойовикам територію. Зокрема, були виявлені 470 пачок сигарет та антени до автомобільних радіостанцій. Вартість товарів сягає близько 50 тисяч гривень. Наразі вони передані в ДФС для прийняття правового рішення.

В «Мар’їнці» прикордонники Краматорського загону затримали громадянина України. У ході перевірки виявилося, що чоловік використовував паспортного документа, який містить ознаки підробки. За даним фактом повідомлено підрозділ Нацполіції, представникам якого і передано порушника.

Протягом доби в двох КПВВ громадяни 4 рази пропонували співробітникам Держприкордонслужби неправомірну вигоду. Дані факти були зафіксовані. У всіх випадках 3 громадян України та один громадянин Грузії намагалися «домовитися» про безперешкодний пропуск через лінію розмежування. Загалом порушники пропонували майже 1500 гривень хабарів. На свої пропозиції вони отримали від прикордонників категоричні відмови та були передані представникам поліції в Донецькій області.

Через КПВВ «Новотроїцьке» до неконтрольованої території прослідували 4 вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою від Місії Міжнародного комітету «Червоний Хрест». Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори вагою 80 тонн.