На КПВВ на линии разграничения в Донбассе задержан мужчина с поддельным украинским паспортом

21.01.2017 11:13

В контрольном пункте въезда — выезда «Марьинка» пограничники Краматорского отряда задержали гражданина Украины с поддельным паспортом. Об этом говорится в соответствующем сообщении Государственной пограничной службы Украины.

«В ходе проверки оказалось, что человек использовал паспортный документ, который содержит признаки подделки. О данном факте сообщено подразделению Нацполиции, представителям которого передан нарушитель», — уточнили в украинском пограничном ведомстве.