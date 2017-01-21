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На КПВВ на линии разграничения в Донбассе задержан мужчина с поддельным украинским паспортом
21.01.2017 11:13
В контрольном пункте въезда — выезда «Марьинка» пограничники Краматорского отряда задержали гражданина Украины с поддельным паспортом. Об этом говорится в соответствующем сообщении Государственной пограничной службы Украины.
«В ходе проверки оказалось, что человек использовал паспортный документ, который содержит признаки подделки. О данном факте сообщено подразделению Нацполиции, представителям которого передан нарушитель», — уточнили в украинском пограничном ведомстве.
Фото: vawepravo.com/
Теги: Донбасс, Марьинка, пограничники, паспорт, задержание, КПВВ
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