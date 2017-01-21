"Низкий уровень "патриотизма" - донецкие шахтеры отказались сдавать кровь для "ополченцев"

21.01.2017 10:19

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook.

"Представители среднего управленческого звена шахты имени А.Ф.Засядько (г.Донецк) обратились к своим подчиненным с предложением проведения массовой акции по срочной сдаче крови для боевиков «ДНР», получивших ранения в последних боестолкновениях с ВСУ. Желающих сдать кровь в рамках этой «патриотической» акции не оказалось. Руководство шахты отмечает, что персонал шахты имеет очень низкий уровень «сознательности» и «патриотизма», - пишет Тымчук.