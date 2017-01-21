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"Низкий уровень "патриотизма" - донецкие шахтеры отказались сдавать кровь для "ополченцев"
21.01.2017 10:19
Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook.
"Представители среднего управленческого звена шахты имени А.Ф.Засядько (г.Донецк) обратились к своим подчиненным с предложением проведения массовой акции по срочной сдаче крови для боевиков «ДНР», получивших ранения в последних боестолкновениях с ВСУ. Желающих сдать кровь в рамках этой «патриотической» акции не оказалось. Руководство шахты отмечает, что персонал шахты имеет очень низкий уровень «сознательности» и «патриотизма», - пишет Тымчук.
Фото: krsk.sibnovosti.ru/
Теги: Донецк, Донбасс, кровь, шахта им. Засядько, донорство, ополченцы
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