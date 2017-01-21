Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Низкий уровень "патриотизма" - донецкие шахтеры отказались сдавать кровь для "ополченцев"

21.01.2017 10:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Низкий уровень "патриотизма" - донецкие шахтеры отказались сдавать кровь для "ополченцев"

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook.

"Представители среднего управленческого звена шахты имени А.Ф.Засядько (г.Донецк) обратились к своим подчиненным с предложением проведения массовой акции по срочной сдаче крови для боевиков «ДНР», получивших ранения в последних боестолкновениях с ВСУ. Желающих сдать кровь в рамках этой «патриотической» акции не оказалось. Руководство шахты отмечает, что персонал шахты имеет очень низкий уровень «сознательности» и «патриотизма», - пишет Тымчук.


Фото: krsk.sibnovosti.ru/

Теги: Донецк, Донбасс, кровь, шахта им. Засядько, донорство, ополченцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх