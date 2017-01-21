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Нужно ли признавать Донбасс оккупированной территорией - мнение политиков, чиновников и политологов (ВИДЕО)
Не подконтрольная Украине часть Донецкой и Луганской областей является оккупированной территорией, и это должно быть признано правительством Украины юридически. Об этом с трибуны парламента заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид. При этом она раскритиковала принятую Кабмином концепцию восстановления мира на Донбассе, пишет radiosvoboda.org.
В ходе заседания Верховной Рады Украины 18 января вице-спикер Оксана Сыроид выступила с призывом признать неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями. В выступлении она раскритиковала одобренную Кабинетом министров в августе прошлого года концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира на Донбассе.
"Правительство игнорирует постановление Верховной Рады еще 2015 года, согласно которому отдельные районы Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными. Кабинет министров одобрил сначала концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. В этой концепции уже даже нет упоминания не только о войне, даже об АТО не упоминается. Речь идет о "вооруженном конфликте на востоке Украины", неизвестно откуда появившемся", – заявляет вице-спикер парламента.
Она осудила так называемые компромиссы, на которые идет Украина, кроме прочего – в вопросах торговли с неподконтрольными территориями.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на обвинения Сыроид ответил достаточно эмоционально. "Бред сивой кобылы. Как я еще могу комментировать эти слова. Коллеги, сядьте и почитайте", – возмущается Гройсман.
Прокомментировал заявления и министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш. "На самом деле, решение правительства направлено на реинтеграцию людей, которые там находятся и проживают, в единое конституционное пространство Украины", – завляет минстр.
Заместитель же министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука считает, что никаких "компромиссов" нет, и он сам, и министерство остаются на твердых позициях необходимости деоккупации Донбасса. Он заявил об этом прессе несколько дней назад. "Ну какой компромисс? Компромисс может быть только в выводе всего этого металлолома на территорию Российской Федерации со всеми их прихвостнями. Кстати, это тоже еще проблема", – уверен он.
Донецкий политолог Станислав Федорчук считает, что признание территорий Донбасса оккупированными – уже несколько запоздалое решение.
"Для большинства украинского общества, Вооруженных сил, трезво мыслящих аналитиков давно уже понятно, что часть территории Донецкой и Луганской областей оккупирована. И признать это юридически нужно было уже давно. То, что украинская сторона задерживается с признанием этого факта, доказывает, что это является элементом политических манипуляций", – говорит Федорчук.
Политолог Константин Батозский уверен, что в случае признания ОРДЛО оккупированными территориями весь груз ответственности за происходящее там будет возложен на оккупанта – Российскую Федерацию.
"Российская Федерация не сможет во всех международных институциях отвергать факт своего присутствия и говорить о том, что Украина обязана нести ответственность за своих граждан, находящихся на оккупированной территории. Потому что Украина, по всей очевидности, просто не может выполнять там государственные функции. Там нет украинских органов власти, не созданы украинские институты, нет государства Украина, оно оттуда было выкинуто оккупационными войсками. Поэтому я считаю, что эта ситуация просто будет отображать действительность и назовет вещи своими именами", – говорит он.
Фото: allkharkov.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, признание, оккупация, ДНР, ЛНР
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