В "Оппозиционном блоке" выразили надежду, что президент США Дональд Трамп будет держать украинский вопрос в поле зрения, и это поможет Украине стать мирной страной. Об этом сообщил народный депутат от политсилы Сергей Левочкин, находясь в Вашингтоне, где состоялась инаугурация 45-го президента США, передает пресс-служба "Оппоблока". Новость сообщает 112.ua.

Левочкин уверяет, что для продвижения мирных инициатив Украины нужно укреплять контакты с новой американской властью.

"Есть надежда на то, что новоизбранный президент будет держать украинский вопрос в поле зрения, и на то, что эта новая энергия даст наконец Украине возможность стать мирной страной... Мир – это первый приоритет для украинских политиков", – сказал Сергей Левочкин.

Кроме того, политик подчеркнул, что "без мира невозможно экономическое развитие, без мира Украина никогда не сможет выйти из сегодняшнего системного кризиса, без мира не будут снижены тарифы, а зарплаты и пенсии никогда не догонят цены в магазинах".

Народный депутат уверен, что присутствие украинских политиков в Вашингтоне поможет установлению контактов с новой администрацией США и восстановлению мира в нашей стране.

"Еще два месяца назад многие участвовали в кампании оппонента новоизбранного президента Трампа, многие вообще не верили в возможность его победы. А сейчас здесь, в Вашингтоне, собралась даже определенная очередь из тех, кто желает участвовать в инаугурации. Но я отношусь к тому, что украинцы сюда едут, очень положительно. Потому что нам всем нужен мир, ради этого нам нужно устанавливать как можно больше контактов и открывать новые возможности сотрудничества с новой администрацией", – подчеркнул Сергей Левочкин.

Депутат обратил особое внимание на традицию мирной передачи власти в США, которой Украине следовало бы поучиться.

"Бывшие оппоненты, во время кампании которых были жестокие бои, баталии, сейчас садятся рядом во время инаугурации и объединяются ради того, чтобы снова сделать Америку великой страной", – сказал народный депутат.