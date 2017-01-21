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Архив - Донецкая область

Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт

21.01.2017 15:24
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Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт
Украина в состоянии провести стремительное освобождение Донбасса всего за считанные дни, однако для этого в Вооруженных силах Украины нужно изменить несколько принципиальных вещей.

Об этом в комментарии украинским СМИ заявил авторитетный военный эксперт Олег Жданов, пишет dialog.ua.

Он подчеркнул, что если провести переоснащение и реструктуризацию украинской армии, то уже на сегодняшний день Украина могла бы иметь мощную оперативную группировку, которая смогла бы одним стремительным маневром в течение от 5 до 7 дней провести зачистку Донбасса от российских военных.

При этом наличие такой армии за спиной позволит украинским дипломатам намного более уверенно вести переговоры с Россией и странами Запада по решению конфликта на Востоке Украины.

Жданов подчеркнул, что выведение собственной армии на принципиально новый уровень позволит провести аналог военной операции "Гроза", быстро обезоружив боевиков "ДНР" и "ЛНР". Также Жданов отметил, что указанную реструктуризацию ВСУ можно осуществить в достаточно сжатые сроки:


Фото: joinfo.ua/

Теги: Украина, Донбасс, армия, основатель, освобождение, территория, реорганизация, оккупация
 
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