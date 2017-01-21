Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт

21.01.2017 15:24

Украина в состоянии провести стремительное освобождение Донбасса всего за считанные дни, однако для этого в Вооруженных силах Украины нужно изменить несколько принципиальных вещей.

Об этом в комментарии украинским СМИ заявил авторитетный военный эксперт Олег Жданов, пишет dialog.ua.