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Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт
Об этом в комментарии украинским СМИ заявил авторитетный военный эксперт Олег Жданов, пишет dialog.ua.
Он подчеркнул, что если провести переоснащение и реструктуризацию украинской армии, то уже на сегодняшний день Украина могла бы иметь мощную оперативную группировку, которая смогла бы одним стремительным маневром в течение от 5 до 7 дней провести зачистку Донбасса от российских военных.
При этом наличие такой армии за спиной позволит украинским дипломатам намного более уверенно вести переговоры с Россией и странами Запада по решению конфликта на Востоке Украины.
Жданов подчеркнул, что выведение собственной армии на принципиально новый уровень позволит провести аналог военной операции "Гроза", быстро обезоружив боевиков "ДНР" и "ЛНР". Также Жданов отметил, что указанную реструктуризацию ВСУ можно осуществить в достаточно сжатые сроки:
Фото: joinfo.ua/
Теги: Украина, Донбасс, армия, основатель, освобождение, территория, реорганизация, оккупация
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- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт15:24
- Боевики "ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях Ясиноватского железнодорожного депо15:02
- Представители ОБСЕ приехали с инспекцией на Донецкую фильтровальную станцию14:56
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- В районе Коминтерново миссия ОБСЕ обнаружила мины14:06
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