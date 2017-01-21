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Пограничники в любой момент должны быстро взять под контроль участок госграницы, который контролируют боевики"ЛДНР" - Жебривский

21.01.2017 19:46
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Пограничники в любой момент должны быстро взять под контроль участок госграницы, который контролируют боевики"ЛДНР" - Жебривский

Украинские пограничники должны быть готовыми к тому, чтобы взять под контроль участок границы с РФ, временно подконтрольный боевикам, независимо от того, когда появится такая возможность. Об этом в эфире "112 Украина"  заявил руководитель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

"Есть функции Государственной пограничной службы. Она должна закрыть границу с любой страной, прежде всего – страной-агрессором. На самом деле Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы. Вне зависимости, когда это будет – через день, через год", - считает он.

 Чиновник поддержал слова главы МВД Арсена Авакова о необходимости быть готовыми к такому развитию событий. "В принципе то, что ГПСУ должна быть готова в любой момент и время перекрыть в достаточно быстром темпе границу, - абсолютно министр прав", - сказал Жебривский.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что уже в 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, Госпогранслужба, Жебривский
 
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