Представители ОБСЕ приехали с инспекцией на Донецкую фильтровальную станцию

21.01.2017 14:56

На Донецкую фильтровальную станцию прибыла "делегация в составе российского представительства в СЦКК и замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга"сообщают сепаратистские интернет-издания.

Согласно сообщению, делегация прибыла на ДФС, чтобы провести инспекцию.

Там же находится так называемый "начальник штаба" "оперативного командования" группировки "ДНР" Руслан Якубов.