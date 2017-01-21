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Представители ОБСЕ приехали с инспекцией на Донецкую фильтровальную станцию

21.01.2017 14:56
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Представители ОБСЕ приехали с инспекцией на Донецкую фильтровальную станцию

На Донецкую фильтровальную станцию прибыла "делегация в составе российского представительства в СЦКК и замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга"сообщают сепаратистские интернет-издания.

Согласно сообщению, делегация прибыла на ДФС, чтобы провести инспекцию.

Там же находится так называемый "начальник штаба" "оперативного командования" группировки "ДНР" Руслан Якубов.


Фото: dan-news.inf

Теги: Донецк, Донбасс, инспектор, ОБСЕ, фильтровальная станция, Александр Хуг
 
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