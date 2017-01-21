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Руководитель "Офицерского корпуса" помог встретиться нардепу Савченко с боевиками "ЛДНР"
Встречу депутата Надежды Савченко с главарями террористов "ДНР и ЛНР" организовал руководитель ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан, сообщил он сам в интервью hromadske.ua, передает news.liga.net.
Рубан пояснил, что Савченко сама просила присоединиться к процессу освобождению пленных. Рассматривались варианты, где можно организовать встречу с Захарченко и Плотницким.
При этом Рубан сказал, что в Донецке это было бы небезопасно, поскольку "многие заинтересованы, чтобы Савченко была мертвой героиней".
Встреча депутата с террористами не была тайной и прошла она плодотворно, отметил он.
"Да, надо было встретиться. По-другому не получалось", - подчеркнул Рубан.
12 декабря народный депутат Надежда Савченко подтвердила информацию о том, что она встречалась в Минске с главарями террористов "ЛНР/ДНР".
Фото: news.liga.net/
Теги: Донбасс, Савик Шустер, встреча, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий, Владимир Рубан
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