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С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
21.01.2017 08:43
С 1 января 2017 года граждане Украины могут оформить пенсию без привязки к месту проживания. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко во время встречи с директором Региональной миссии USAID Сюзанной Фриц, сообщает пресс-служба правительства. Новость передает strana.ua.
"Сейчас мы работаем над улучшением качества предоставления услуг гражданам, в частности, с 1 января 2017 года люди уже имеют возможность оформить пенсию без привязки к месту проживания", - сказал министр.
Отметим, по подсчетам министра социальной политики Андрея Ревы, выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно обходятся бюджету в 30 млрд гривен.
Напомним, 18 января Кабинет министров принял бюджет Пенсионного фонда с дефицитом в 141 млрд.
Фото: www.unian.ua/
Теги: Украина, Донбасс, оформление, порка, пенсии
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