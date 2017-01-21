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Архив - Донецкая область

С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий

21.01.2017 08:43
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С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий

С 1 января 2017 года граждане Украины могут оформить пенсию без привязки к месту проживания. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко во время встречи с директором Региональной миссии USAID Сюзанной Фриц, сообщает пресс-служба правительства. Новость передает strana.ua.

"Сейчас мы работаем над улучшением качества предоставления услуг гражданам, в частности, с 1 января 2017 года люди уже имеют возможность оформить пенсию без привязки к месту проживания", - сказал министр.

Отметим, по подсчетам министра социальной политики Андрея Ревы, выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно обходятся бюджету в 30 млрд гривен.

Напомним, 18 января Кабинет министров принял бюджет Пенсионного фонда с дефицитом в 141 млрд.


Фото: www.unian.ua/

Теги: Украина, Донбасс, оформление, порка, пенсии
 
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