Ситуация на блокпостах Донбасса: большие очереди пассажиров и транспорта - информация от очевидцев

21.01.2017 13:13

Как сообщает "Донбасс SOS", КПВВ "Золотое" - закрыт, КПВВ "Станица Луганская" – работает с 8:00 до 17:00. Все пункты пропуска работают в штатном режиме.

КПВВ "Майорск", "Марьинка", "Новотроицкое" большое количество пассажиров и транспорта.

По официальной информации от Госпогранслужбы: "Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ "Майорск" находилось 100 транспортных средств, которые двигались на въезд, а на выезд 150 авто. В "Марьинке" на въезд с неконтролируемой территории следовало 220 транспортных средств, а в направлении выезда 180. В "Гнутово" 150/ 30 автомобилей. КПВВ "Новотроицкое" на выезд с неконтролируемой территории было 45 транспортных средств, а в направлении въезда было 70 авто". Вчера пересекли: "Майорск" –4780 людей та 745 транспортных средств; "Марьинка" – 5655 людей та 1245 транспортных средств; "Новотроицкое" – 4125 людей та 915 транспортных средств; "Гнутово" – 2620 людей та 670 транспортных средств; "Станица Луганская" – 2925 людей.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

"На Донецк в 8:20 очередь была до посадки...Движение было нормальное...Удачи всем!!"

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

"9:15. Проехали Перлыну после простоя с 7:45-9:30. Машин много. Вот встречаем первый автобус и первые 10 машин из Украины. Пеших много порядка 200. Мерзнут"

"10:00. Развернулись с Курахово на Новотроицк, в сторону Донецка, сразу на таможню, очереди нет, ура!!!"

"На выезд из Донецка на нулевом украинском посту на 9:00 утра 100 машин"

"10:20. В сторону Донецка очередь машин 10"

"10:40. Пешая на Мариуполь около 50 человек"

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

"9:00. Машин 60 в сторону Мариуполя, движение есть".

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