Главная / Новости / Донецкая область / "Стоп Путин, стоп война!" - в Киеве протестовали против российской агрессии на Донбассе
Последние новости раздела
- Боевик Басурин обвинил миссию ОБСЕ в некомпетентности20:18
- Пограничники в любой момент должны быстро взять под контроль участок госграницы, который контролируют боевики"ЛДНР" - Жебривский19:46
- "Стоп Путин, стоп война!" - в Киеве протестовали против российской агрессии на Донбассе19:11
- Донбасский фронт: боевики 21 раз обстреляли ВСУ, основной удар пришелся на мариупольское направление18:33
- Во всех храмах УПЦ состоятся панихиды в память о защитниках Донецкого аэропорта18:18
- Муженко высказал надежду на установление мира на Донбассе в этом году18:03
- В оккупированном Донецке планируют восстановить дворец спорта "Дружба"17:27
- Дончан завалили просроченными российскими продуктами по бешеным ценам16:29
- Боевики пытаются скрыть места расположения запрещенного вооружения и мешают работе ОБСЕ15:43
- Руководитель "Офицерского корпуса" помог встретиться нардепу Савченко с боевиками "ЛДНР" 15:34
"Стоп Путин, стоп война!" - в Киеве протестовали против российской агрессии на Донбассе
21.01.2017 19:11
На столичном майдане Независимости, который стал символом украинской Революции, киевляне сегодня, 21 января, провели акцию против агрессии в Украине со стороны Российской Федерации, на которую пришли под сотню активистов, сообщает "Диалог.UA".
Главным лозунгом собрания стали слова "Стоп Путин, стоп война!"
В ходе проведения мероприятия один из активистов уверял всех присутствующих, что разрешить проблему на Донбассе и в Крыму без помощи оружия невозможно. Мирным путем, считает мужчина, невозможно остановить Путина.
"Каким мирным путем?! В Украине сейчас война, пошли воевать! Или вы реально хотите этого безумного (Владимира Путина, -ред.) остановить мирным путем?" - кричал активист.
Однако протест прошел без особых эксцессов и правоохранители к акции не были привлечены.
Как сообщают некоторые СМИ, среди которых "РБК-Украина", на акцию пришла и скандальная "героиня", народный депутат ВРУ, Надежда Савченко.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Россия, Донбасс, Киев, война, акция, протест, Майдан
Читайте также:
- Известный хоккейный клуб в знак протеста решил сменить название (ВИДЕО)
- Донбассовцы пересилили Россию и открыли конвейер мировых рекордов
- Молодежь требует возмездия за "ментовский беспредел"
- В киевский кинотеатр ворвались силовики и задержали ни в чём не повинных зрителей (ВИДЕО)
- Под Верховной Радой устроили акцию с неприличным названием
- Боевик Басурин обвинил миссию ОБСЕ в некомпетентности20:18
- Пограничники в любой момент должны быстро взять под контроль участок госграницы, который контролируют боевики"ЛДНР" - Жебривский19:46
- "Стоп Путин, стоп война!" - в Киеве протестовали против российской агрессии на Донбассе19:11
- Донбасский фронт: боевики 21 раз обстреляли ВСУ, основной удар пришелся на мариупольское направление18:33
- Во всех храмах УПЦ состоятся панихиды в память о защитниках Донецкого аэропорта18:18
- Муженко высказал надежду на установление мира на Донбассе в этом году18:03
- В оккупированном Донецке планируют восстановить дворец спорта "Дружба"17:27
- Дончан завалили просроченными российскими продуктами по бешеным ценам16:29
- Боевики пытаются скрыть места расположения запрещенного вооружения и мешают работе ОБСЕ15:43
- Руководитель "Офицерского корпуса" помог встретиться нардепу Савченко с боевиками "ЛДНР" 15:34
- Боевик Басурин обвинил миссию ОБСЕ в некомпетентности20:18
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Пограничники в любой момент должны быстро взять под контроль участок госграницы, который контролируют боевики"ЛДНР" - Жебривский19:46
- Будущее не за горами: через Украину будут курсировать фантастические вакуумные поезда19:26
- "Стоп Путин, стоп война!" - в Киеве протестовали против российской агрессии на Донбассе19:11
- Меркель прокомментировала инаугурационную речь Трампа18:56
- Донбасский фронт: боевики 21 раз обстреляли ВСУ, основной удар пришелся на мариупольское направление18:33
- Премия "Cамые красивые": певицу Ани Лорак сняли с голосования18:32
- Во всех храмах УПЦ состоятся панихиды в память о защитниках Донецкого аэропорта18:18
- Муженко высказал надежду на установление мира на Донбассе в этом году18:03
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)11:43
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму
- Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен