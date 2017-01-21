"Стоп Путин, стоп война!" - в Киеве протестовали против российской агрессии на Донбассе

Главным лозунгом собрания стали слова "Стоп Путин, стоп война!"

В ходе проведения мероприятия один из активистов уверял всех присутствующих, что разрешить проблему на Донбассе и в Крыму без помощи оружия невозможно. Мирным путем, считает мужчина, невозможно остановить Путина.

"Каким мирным путем?! В Украине сейчас война, пошли воевать! Или вы реально хотите этого безумного (Владимира Путина, -ред.) остановить мирным путем?" - кричал активист.

Однако протест прошел без особых эксцессов и правоохранители к акции не были привлечены.

Как сообщают некоторые СМИ, среди которых "РБК-Украина", на акцию пришла и скандальная "героиня", народный депутат ВРУ, Надежда Савченко.