Такого основания для приостановки выплаты пенсии, как АТО, нет - украинский омбудсмен

21.01.2017 10:56

Об этом в эфире ток-шоу "Люди. HardTalk" на телеканале "112 Украина" заявила уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская.

"Мы перестали платить те социальные выплаты, которые не зависят от проведения АТО. Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно, притом, что такого основания для приостановки выплаты пенсии как АТО нет", - заявила Лутковская.

"Я не верю и с большим сарказмом отношусь к идее, что пенсионер, который получает 1,8-1,2 тыс. грн. будет финансировать терроризм. Как и одинокая мать, которая осталась с ребенком на руках, она тоже те деньги, которые ей положены в качестве выплат, не отдаст их террористам для поддержания их, а вот вопрос закупки угля, например, с неподконтрольной территории Луганской области – это действительно очень серьезный вопрос. А, простите, кто закупает уголь, и кто является "финансистом"?" – отметила она.

По словам Лутковской, пенсии Украинское государство платить обязано, а если нет такого механизма, то это проблемы государства, а не пенсионеров, которые не могут покинуть оккупированные территории.

Как известно, выплаты пенсий и соцльгот жителям оккупированного Донбасса были остановлены постановлением Кабмина от 7 ноября 2014 года. Выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.